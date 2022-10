Nach 298 Jahren ist für Familienbetrieb Schluss

Es ist das Ende einer Ära: Heute, Sonntag, öffnet FPÖ-Landtagsabgeordneter und Gemeindepolitiker Andreas Teufl das letzte Mal die Pforten seines Hotels in Faistenau in Salzburg. Der Hotelier zieht einen Schlussstrich. „Nach 298 Jahren im Familienbesitz ist das kein einfacher Schritt für mich“, sagt Teufl. Urkundlich erwähnt wurde ein Gasthaus an der Stelle gar schon im 15. Jahrhundert. Die aktuelle Lage lasse ihm keine Wahl.