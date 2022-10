Schock für Bologna - Marko Arnautovic verletzt!

Die Chancen auf einen Punktgewinn in Napoli sind gering, der Fokus bei Bologna liegt eindeutig auf den kommenden Partien: Am Donnerstag steigt die Zweitrunden-Partie im italienischen Cup gegen Cagliari, am 23. Oktober hat man in der Liga gegen Lecce erneut Heimvorteil. Zwei Spiele, die Bologna gewinnen muss - andernfalls könnte der schwer in der Kritik stehende Motta vorzeitig den Trainersessel räumen müssen.