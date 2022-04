Schule hatte mit Öko-Projekt international Erfolg

Gerade in Zeiten der Klimakrise und der Teuerung wird die nachhaltige Verwendung von Lebensmitteln immer wichtiger. Umso besser ist es, wenn sich jene dafür interessieren, die diese Themen künftig auch am stärksten betreffen – unsere Jugend! Die Idee, die Verantwortung für den Themenbereich der Nachhaltigkeit über Generationen zu vermitteln, brachte einem Schüler-Team der HLF in Krems nun sogar den ersten Platz beim Nachhaltigkeitswettbewerbes des Instituto dístruzione Superiore „Bartolomeo Scappi“ in Castel san Pietro Terme bei Bologna.