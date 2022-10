An alle Bastler: Arbeiten für den Sterntalerhof

„Ich werde das Projekt in meinem YouTube Kanal bewerben und es ist auch gedacht, dass das andere YouTuber tun So hat jeder seine Werbung und wir tun dabei noch etwas Sinnvolles und helfen sterbenskranken Kindern und ihren Familien“ so Schnelzer. Das „Erklär-Video“ gibts übrigens auch auf der Homepage unter colourwood.at. Basteleien bitte an Christian Schnelzer, Kirchberg 1/1/6 in 7092 Winden am See.