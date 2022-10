Bank und Firmen spenden Waren für die Ärmsten

Grundnahrungsmittel gesucht

In den Sozialmärkten gehen hauptsächlich Lebensmittel, Hygieneartikel und Waschmittel über den Ladentisch. Doch das Angebot an Grundnahrungsmitteln, die bisher vor allem von Supermärkten zur Verfügung gestellt wurden, geht zurück. Der Grund: Rabattaktionen, aber auch Initiativen, um abgelaufene Waren zu verwerten, sind im Trend. Es wird nicht mehr so viel an Sozialmärkte weitergegeben.