Fischer nach 0:1 emotional: „Tut unglaublich weh“

„Einzig und allein für unseren Freund Muki“

„Wir haben super ins Spiel gefunden. Ich muss der Mannschaft ein unglaubliches Kompliment machen. Was wir heute auf den Platz gelegt haben, war einzig und allein für unseren Freund Muki (Muharem Huskovic, Anm.). Heute kann sich jeder in den Spiegel schauen und sagen, ich habe alles für meinen Freund gegeben." Muharem Huskovic war nach einem Horror-Autounfall am Mittwoch mit schweren Verletzungen auf die Intensivstation gebracht worden.