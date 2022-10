Festnahme wegen geplanter Lauterbach-Entführung

Beamtinnen und Beamte nahmen die Verdächtige am Donnerstag im Landkreis Mittelsachsen fest und durchsuchten Räume. An der Aktion waren das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz und die sächsische Polizei beteiligt. Zunächst soll eine Haftrichterin oder ein Haftrichter entscheiden, ob die Frau in Untersuchungshaft kommt.