„Querdenker“ planten Entführung von Lauterbach

Wie „Report Mainz“ berichtete, hatten sich die Pläne in den vergangenen Tagen konkretisiert. So wollte die Gruppe für mehrere Zehntausend Euro Waffen, Minen und Schutzausrüstung kaufen. Eine Übergabe von zwei Kriegswaffen des Typs Kalaschnikow und fünf Pistolen sollte demnach am Mittwoch in der kleinen rheinland-pfälzischen Stadt Neustadt an der Weinstraße über die Bühne gehen. Doch das Treffen war eine Falle der Ermittler.