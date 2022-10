Anadi Bank verkauft Filialen vorerst noch nicht

„Unser Geschäft entwickelt sich prächtig“

Die Gewinnentwicklung schlägt sich auch in den Kapitalquoten nieder: Die Gesamtkapitalquote wurde in den vergangenen beiden Jahren auf etwa 16 Prozent erhöht, für kommendes Jahr erwartet der Vorstand eine Kapitalquote zwischen 16 und 17 Prozent, was über den regulatorischen Anforderungen liegt. „Unser Geschäft entwickelt sich prächtig und sogar noch weit besser als erwartet“, sagt Anadi-CEO Christian Kubitschek.