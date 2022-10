„Vin-Diesel-Idioten“: Drift-Ärger bei Fahrschule

Gleich an zwei Nächten in Folge wurde der Übungsplatz der Fahrschule Dolejschi in Krems zum illegalen Treffpunkt unbekannter Autonarren. Die Folgen: Schwarze Reifenspuren, die einen Großteil des Asphalts „zieren“ und ein Firmenchef, der nun tiefer in die Tasche greifen muss.