NÖ: Polizei sagt Roadrunner-Szene Kampf an

„Machen alles, was das Gesetz hergibt“

Aber dann gibt es jene Unbelehrbaren, die aufs Gas steigen und dabei sich und andere gefährden, wie zuletzt in Amstetten (die „Krone“ berichtete). „Wir werden alles dagegen machen, was das Gesetz hergibt“, so Macher. Die Schwerpunktaktionen mit Zivilautos, dem Prüfzug des Amts der NÖ-Landesregierung und Lärm- und Tempo-Messungen sollen stark zunehmen. Zuletzt wurden in St. Pölten und in Guntramsdorf, Bezirk Mödling, sieben Kennzeichen in einer Nacht abgenommen.