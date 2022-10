„Let‘s talk about Sex“: Keine Tabus auf krone.tv!

Neue Show zum Thema Liebe und Sexualität: Sandra Spick, Sexpertin und Sex-Coach, bringt den Zusehern in „Let‘s talk about Sex mit Sandra Spick“ auf krone.tv ab sofort jeden Donnerstag um 22 Uhr einen Fetisch oder eine sexuelle Vorliebe näher. Von Latexfetisch über Bondage, Crossdressing oder Techniken für mehr Ausdauer beim Sex - die Themenpalette ist sehr breit gefächert, genauso wie die Liebe! Endlich wieder ein echtes Aufklärungsformat, das so am österreichischen Markt einzigartig ist.