Eisbärendame „Nora“ musste eingeschläfert werden

Als Grund gab der Tiergarten eine akute Kolik an, die die Eisbärin in der Vorwoche erlitten hatte. Ein chirurgischer Eingriff war daraufhin nötig, von dem sich „Nora“ aber offenkundig nicht mehr erholte. „Trotz unermüdlichem Einsatz des gesamten Teams und fürsorglicher Betreuung des Tieres hat sich ihr Zustand in den folgenden Tagen massiv verschlechtert“, teilte der Tiergarten mit. „Letztendlich mussten Tierärzte und Experten entscheiden, sie einzuschläfern, da keine Aussicht mehr auf Heilung gegeben war.“