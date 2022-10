Schwerer Unfall in Penzing: Diversion für Fahrer

Nicht angezogene Feststellbremse

Der Lenker war am 3. Mai in der Haltestelle Ulmenstraße ausgestiegen, um eine defekte Tür im hinteren Bereich des Busses zu überprüfen. Das Fahrzeug setzte sich aufgrund der nicht angezogenen Feststellbremse in Bewegung und rollte gegen einen Baum und in weiterer Folge gegen eine Trafo-Station.