Zagersdorf holt sich Kultwirtshaus „Gegi“ zurück

Erste interessierte Pächter gibt es bereits: eine ungarische Gastronomiefamilie und ein namhafter Koch aus dem Burgenland, der im neuen „Gegi“ traditionelle Küche anbieten will. „Ich freue mich jetzt schon auf das Eröffnungsfest Ende 2024 und würde es super finden, wenn an diesem Tag auch wieder unser langjähriger Kult-Wirt Gerhard Freiberger hinter der Schank steht!“, so Bürgermeister Grujic.