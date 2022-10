Tod nach Tauchgang: Waffennarr (44) verurteilt

Mit Föhn Panzerfaust bearbeitet

Mittels Magneten fischten die beiden Taucher Kriegsrelikte aus dem See. „Sie wissen schon, dass das in Österreich verboten ist“, sagt Liebhauser Karl in Richtung des Angeklagten. Als die beiden Hobbytaucher Granaten und Co. aus dem See bargen, versuchte der 59-Jährige, mit einem Föhn das Sprengmittel einer Granate zum Schmelzen. Ein höchst gefährliches Unterfangen stellt ein fachkundiger Beamter fest.