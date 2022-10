Café Landtmann: Mehlspeisen bis zum Urteil

Der Rechtsstreit um in der Pandemie nicht geleistete Mietzahlungen des Wiener Kaffeehauses Café Landtmann ist am Freitag ohne Beisein des beklagten Landtmann-Pächters Berndt Querfeld weitergegangen. Querfeld ließ sich wegen Krankheit entschuldigen. Viele Rechtsfragen sind nach wie vor offen. Eine baldige Entscheidung oder Einigung ist daher nicht in Sicht.