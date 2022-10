Auto schlitterte nach Verkehrsunfall in Gastgarten

Ein 25 Jahre alter Pkw-Lenker war am Abend von der Van-der-Nüll-Gasse in Richtung Quellenstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung geradeaus fahren. Gleichzeitig fuhr ein 31-Jähriger mit dem Wagen am Laubeplatz in Richtung Rotenhofgasse - auch er wollte bei der Kreuzung geradeaus fahren. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der 31 Jahre alte Lenker die Kontrolle über das Auto verlor und der Wagen ins Schleudern geriet.