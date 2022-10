Ein Leben für den Schutz der Kärntner Tierwelt

Egal, ob ein verletzter, flugunfähiger Uhu, der im Mölltal gegen einen Laster geprallt ist, ein Wiedehopf, der in Südkärnten von Katzen zerrupft wurde, oder ein Schwan, der sich am Ossiacher See in einer Angelschnur verfangen hat: Ist ein Wildtier in Not, kann es auf die Hilfe von Dietmar Streitmaier bauen.