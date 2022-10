Lazio-Trainer Sarri: „Wir haben sehr gelitten“

Christian Ilzer (Sturm-Graz-Trainer): „Die Leistung war eine Stunde lang nahezu perfekt, ein ganz starker Auftritt meiner Mannschaft mit hoher Intensität. Was gefehlt hat, war, dass man aus den vielen Schusschancen in Führung geht. Schlussendlich mussten wir mit einem Punkt in Unterzahl zufrieden sein. Lazio kann die Serie A und die Europa League gewinnen. Wir haben es geschafft, dass Lazio lange nicht ins gewohnte Spiel kam. Mit einem Tor für uns wäre die Stimmung im Stadion wahrscheinlich explodiert. Wir sind nach wie vor Außenseiter in einer sehr starken Gruppe.“