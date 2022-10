LeBron James will sich ein NBA-Team kaufen

Basketball-Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers hat für die Zeit nach seiner Karriere ein ganz großes Ziel. Der 37-Jährige würde gerne irgendwann ein Team nach Las Vegas bringen und dieses besitzen, sagte James am Mittwoch (Ortszeit) nach einem in Las Vegas ausgetragenen Testspiel der Lakers gegen die Phoenix Suns (115:119). James, der 23 Punkte erzielte, richtete einen Appell an NBA-Commissioner Adam Silver.