Prozess: Kärntner Nazi-Pärchen als Bonnie & Clyde

All dies wurde im Haushalt eines Ehepaares gefunden, das sich deswegen nach dem 3G-Verbotsgesetz am Landesgericht Klagenfurt vor Geschworenen verantworten muss. „Die Gesinnung ist offensichtlich“, meint Staatsanwältin Sandra Agnoli. „Unter anderem trugen sie T-Shirts, die dem Gangsterpärchen Bonnie und Clyde gewidmet waren, mit den Nazi-Zahlen 14 und 88.“ Das Paar – Eltern eines Kleinkindes – erklärt das so: „Wir haben uns am 8. 8. 2014 kennengelernt – mit Rechtsextremismus haben wir nichts am Hut.“