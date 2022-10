Wuff! Hundedame „Cilli“ fand vermissten Mann

Vermisste Person in St. Aegidi! Am Mittwoch, 5. Oktober, 9.51 Uhr, alarmierte die Behörde die Suchhundestaffel des OÖ. Roten Kreuzes zu einer Personensuche. Ein Mann war seit Stunden unauffindbar. Aus diesem Grund beschloss man, ihn mit der Unterstützung von Hunden und Drohnen zu suchen. Die Personenspürhunde von Rotem Kreuz und Polizei konnten rasch eine Richtung vorgeben, in welche sich die Suche anschließend verlagerte.