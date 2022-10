Strolz: Van Deer? „Haben einen Wahnsinns-Athleten“

Es war ein unglaubliches Jahr für Johannes Strolz. Bei den Olympischen Spielen in Peking holte Österreichs Ski-Ass gleich zweimal Gold und einmal Silber. In der kommenden Saison geht der Norweger Henrik Kristoffersen, ein Konkurrent von Strolz, mit Skiern von Marcel Hirscher an den Start. „Mit Henrik haben sie einen Wahnsinns-Athleten“, sagt Strolz im Gespräch mit krone.at-Redakteur Mario Drexler über Hirschers Skischmiede „Van Deer“.