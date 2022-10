Hilary Swank erwartet mit 48 Jahren Zwillinge

Swank hielt Schwangerschaft am Set geheim

Endlich könne sie auch darüber sprechen, was eine echte Erleichterung sei, so Swank weiter. Denn am Set ihres neuen Dramas „Alaska Daily“ wusste niemand Bescheid. Um ihr wachsendes Bäuchlein zu verstecken, musste sie sogar ihre Kleidung zurechtschneiden.