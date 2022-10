Mit dem Wohlstand geht es weiter bergab

Wohlstand unfair verteilt

Bei den Punkten fair verteilter Wohlstand und ökonomische Stabilität wird der Negativtrend am deutlichsten (-0,83 Prozent). Und das spüren die Wiener am eigenen Leib. So kann sich Leserin Kerstin L. aus Simmering etwa ihr Warmwasser nicht mehr leisten.„Die einen verarmen, andere scheffeln Kohle“Der Elektroboiler kostet Unmengen an Strom. Währenddessen machen die Energieunternehmen immense Gewinne. Wirtschaftsbereichsleiter Thomas Schweitzer fordert, dass die Milliardengewinne für Anti-Teuerungsmaßnahmen verwendet werden: „Die einen verarmen, die anderen Kohle scheffeln.“