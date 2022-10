Austrofred & Kurt Razelli: Persiflage mit Qualität

Der Track erinnert mit seinem dunklen Text dafür an den großen Ludwig Hirsch, während man anderswo gerne in den Kitschtopf greift und beim Song „Ins Liacht“ etwa in Richtung „My Way“ von Frank Sinatra oder Queens „The Show Must Go On“ schreitet. Die Songideen kamen den beiden aus dem realen Leben. „Bei ,Ins Liacht‘ gibt es mit der Textzeile ,jedes Arschloch fliegt nach Ibiza‘ eine bekannte Reminiszenz“, schmunzelt Razelli, „solche Themen muten tagespolitisch an, verlieren aber nicht an Aktualität und werden uns abgewandelt sicher noch länger begleiten. Mit dem überraschenden YouTube-Hit “VÖEST„ gelang ihnen gar die neue inoffizielle Landeshymne Oberösterreichs. “Im Zeitalter von Social Media überlegt man sich natürlich, worüber gerne diskutiert wird und was klappen könnte“, erklärt Austrofred, “dass das Video dann aber selbst vom Linzer Bürgermeister geteilt wurde, hat uns schon überrascht.“