Strafbar mit 13? FPÖ fordert „ernsthafte Debatte“

Bei besagten Tätern handelt es sich großteils um unmündige Jugendliche. Sie toben sich laut Kufsteins Bezirkspolizeichefin Astrid Mair - wie berichtet - beinahe jede Nacht aus: Fahrzeugdiebstähle samt Beschädigungen der Pkw sowie wilde Verfolgungsjagden stehen auf der Tagesordnung. Der Rechtsstaat stößt hier an seine Grenzen, denn Minderjährige dürfen nicht gegen ihren Willen in einem Heim weggesperrt werden - so wie sie zum Beispiel auch nicht bei einer Drogensucht gegen ihren Willen stationär behandelt werden dürfen.