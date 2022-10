Bitter! Ofner muss sich OP an Ferse unterziehen

Ofner war schon vor einem Jahr nach einer Operation am linken Fuß monatelang ausgefallen. Erst Ende April gab er sein Comeback, als Highlight bleibt heuer der Achtelfinal-Einzug in Kitzbühel. Nun will er in drei bis vier Wochen wieder fit sein und den Fokus dann auf das kommende Jahr ausrichten. In der jüngsten Weltrangliste schien der Steirer am Montag als fünftbester Österreicher auf Platz 186 auf.