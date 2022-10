Zivilschutz-Probealarm: 99,52% aller Sirenen aktiv

Am Samstag ist der jährliche österreichweite Zivilschutz-Probealarm über die Bühne gegangen. Insgesamt 8302 Sirenen wurden auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet, dabei funktionierten 99,57 Prozent (8266 Sirenen) einwandfrei. Keine Ausfälle gab es laut Innenministerium im Burgenland und in Vorarlberg, jeweils einen in Wien, Oberösterreich und Tirol, je drei in Salzburg und Kärnten. In Niederösterreich blieben zehn, in der Steiermark 17 Sirenen stumm.