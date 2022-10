Die Täter kommen in der Dämmerung

Wenn die Tage kürzer werden, dann haben Dämmerungseinbrecher Hochsaison. Die Täter wissen es geschickt auszunutzen, dass es im Herbst früher dunkel wird. Am Freitag wurde in Feldkirchen gleich in fünf Wohnungen eines Mehrparteienhauses eingebrochen. „Erbeutet wurden Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro“, heißt es seitens der Polizei, die aktuell zur Vorsicht mahnt. Bevorzugtes Diebesgut seien leicht zu veräußernde Gegenstände wie Geld, Schmuck, Kreditkarten, Münzsammlungen, Uhren, Computer und elektronische Geräte.