Mehrere Tunnel in Kärnten gesperrt

Sanierungsarbeiten auf der Pack

Auch in den Tunneln (Assingberg, Herzogberg, Kalcherkogel und Mitterberg) auf der Pack muss saniert werden. „Sie sind ebenfalls von Montag, den 3. Oktober, bis Freitagfrüh gesperrt“, teilt die Asfinag mit. Hier dauert die Sperre von 19 Uhr bis 5 Uhr an. In den ersten beiden Nächten ist übrigens die Richtungsfahrbahn Wien gesperrt, in den beiden darauffolgenden Nächten die Fahrbahn in Richtung Arnoldstein/Italien. Umgeleitet wird hier ab den Anschlussstellen Mooskirchen bzw. Packsattel über die Packer Straße.