Neue Regeln: Wer so parkt muss bald Strafe zahlen

Weniger Barrieren und Hindernisse am Gehsteig:

Wer seinen Pkw in Zukunft so parkt, dass Fahrzeugteile in den Gehsteig hineinragen, kann zur Kasse gebeten werden. „Vor allem für Menschen, die mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen unterwegs waren, wurden bei engen Stellen behindert“, so Wassermann. Der Gehsteig darf nur dann für eine kurze Ladetätigkeit genutzt werden, wenn eine Mindestbreite von 1,5 Metern frei bleibt.