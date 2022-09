Schweineskandal geht weiter: Tiere krank verkauft?

Erschreckende Untersuchungsergebnisse

„Ich nehme dem Betriebstierarzt nicht ab, dass er von den Problemen nichts gewusst haben will“, so VGT-Sprecher David Richter. Denn Protokolle belegen, dass 2018 bis zu 95 Prozent der untersuchten Schweine aus dem Mastbetrieb an Hepatitis litten, viele auch an Lungenentzündungen oder Wurmbefall. „Wo blieb da der Tierschutz?“, fragt Richter.