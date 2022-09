Stadtchef hat Ausreden des Verkehrsreferenten satt

Luger verzichtet auf Rücksprache

Stadtchef Klaus Luger hat indes die Angelegenheit zur Chefsache ernannt: „Ich halte mein Versprechen zur Verkehrsberuhigung in der Ferihumerstraße gegenüber der Bevölkerung. Gerade in der Woche, in der am Samstag der Urfahraner Jahrmarkt beginnt, braucht es keine medialen Ankündigungen und Ausreden, sondern Taten.“ Ohne Rücksprache mit Hajart will er erst die Sicherung der Kreuzung gewährleisten und dann eine Straßenbahnkreuzung mit Ampel errichten lassen. Hajart dazu: „Ich wäre dafür gewesen, gemeinsam nach besseren Lösungen zu suchen. Eine Ampel ist keine Ideallösung.“