OÖ macht nächstes Jahr 300 Millionen Euro Schulden

Während am Donnerstag im Landtag darüber diskutiert wurde, ob das Land den Menschen in Zeiten der Teuerung genug Unterstützung zukommen lasse (ÖVP und FPÖ sagen ja, die anderen Parteien eher nein), kündigte Landeshauptmann Thomas Stelzer in einem Hintergrundgespräch im Landhaus an, dass es sehr wohl Teuerungshilfen geben werde - wenn auch erst kommendes Jahr. Fixiert werden sollen sie im Landeshaushalt, dessen Planung schon weit fortgeschritten sei: Die Gespräche auf Beamtenebene seien bereits abgeschlossen.