Kaiser Wiesn: „Jetzt geht es erst so richtig los!“

Der neue Wiesn-Chef Johann Pittermann zieht im Gespräch mit der „Krone“ ein erstes Resümee: „Wir sind mit dem Besucherandrang und der Konsumation sehr zufrieden. Die ersten Tage übertreffen unsere Erwartungen. Aber jetzt geht es erst so richtig los!“ Trotz der herausfordernden wirtschaftlichen Lage habe man sich außerdem dazu entschieden, die Preise nicht anzupassen, also zu erhöhen, so Pittermann. Man wolle faire und leistbare Preise bieten. Beim „Krone“-Lokalaugenschein Mittwochnachmittag war im größten Festzelt an den Tischen fast jeder Platz besetzt und die Stimmung ausgelassen gut.