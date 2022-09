Burger-Kette sperrt Filiale in Linz für immer zu

Koje ist bereits gekündigt

Und sie sollten recht behalten. Denn gestern bestätigte Burgerei-Boss Werner Pawlovsky im Gespräch mit der „Krone“: „Ja, wir haben die Koje am Linzer Südbahnhofmarkt gekündigt.“ Auf die Gründe für das jähe Ende wollte er nicht näher eingehen. Allerdings bekräftigt er: „Von der Schließung ist lediglich die Franchise-Burgerei am Südbahnhofmarkt betroffen, im Stammhaus in Hagenberg bleibt alles beim Alten.“