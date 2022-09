Neuer Tierheim-Chef: „Wir wollen in Ruhe arbeiten“

Es wurde ja auch der 24-Stunden-Dienst der Tierrettung eingeschränkt. Was haben Sie da jetzt vor?

Schauen Sie, wann ist die Tierrettung dringend nötig? Am Wochenende und in der Nacht. Ich werde also alles daran setzen, dieses Angebot wieder zu schaffen, so wie es damals die Intention des Arche-Gründers Herbert Oster war. Auch das Tierinspektorat muss auf ordentlichen Füßen stehen. Wir wollen die Arche zu einer beispielhaften Tierschutzeinrichtung machen.