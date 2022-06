Grazer Arche Noah ist weiter in akuter Seenot

Tausende Tiere in acht steirischen Tierheimen

So ist der aktuelle Stand: Sieben Vertragspartner des Landes betreiben acht Tierheime in unserem Bundesland. Im Schnitt sind es pro Jahr 3400 Katzen, die abgegeben werden und 3200, die vermittelt werden können. Bei Kleintieren bleiben der Rechnung nach 50 der 1500 aufgenommenen „übrig“. Bei den Hunden werden ebenfalls in einem durchschnittlichen Jahr 1300 auf Plätze vermittelt.