Umbenennung des Dollfuß-Platzes in Mank geplant

Der Dr.-Dollfuß-Platz in Mank (Niederösterreich) soll einen neuen Namen bekommen. Bürgermeister Martin Leonhardsberger (ÖVP) kündigte am Mittwoch einen entsprechenden Antrag im Gemeinderat an, nachdem das Haus der Geschichte Österreich und das Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich für eine Umbenennung plädiert hatten. Die Straßenschilder, die ein Ex-SPÖ-Stadtrat abmontiert und an die Häuser in Wien und St. Pölten gesendet hatte, werden an die Stadt zurückgeschickt.