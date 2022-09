Caritas stellt richtig: Derzeit keine Haussammlung

Energiekosten belastet jetzt schon 1,7 Millionen Menschen in Österreichz

Wer seinen Klimabonus tatsächlich spenden will: Die Caritas unterstützt derzeit besonders jene Kärntner, die ohnehin schon jeden Cent zweimal umdrehen mussten und denen die hohen Energiekosten große Sorgen bereiten. “Schon jetzt können 1,7 Millionen Menschen diese unerwarteten Mehrausgaben in Höhe von 1.300 Euro nicht begleichen. Alleine die Nachzahlungen für Energiekosten übersteigen in vielen Fällen diesen Betrag. Familien stehen dann vor der Frage, ob sie etwas Essen kaufen oder lieber die Wohnung heizen“, so die Caritas, die beispielsweise im Rahmen der Aktion „Ein Funken Wärme“ - eine Aktion, die auch von der „Krone“ unterstützt wird - hilft.