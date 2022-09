Putin erklärt Whistleblower Snowden zum Russen

Snowden wird nicht in Armee berufen

Kutscherena versicherte zudem, dass sein Mandant im Rahmen der von Putin in der vergangenen Woche verfügten Teilmobilmachung nicht einberufen werden könnte. „Da Edward nicht in der russischen Armee gedient hat, hat er keine militärische Praxis und Erfahrung, er kann nicht mobilisiert werden“, sagte er der Agentur Interfax."