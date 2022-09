Keine Heimstätte: Erst Strache, nun der Verband!

Stundenlang packten die Helferlein am Freitag wieder mal an, verlegten in der Vogelweide-Halle den Tischtennis-Boden und machten die Turnhalle fit für heute (15). Bestreitet die SPG Felbermayr Wels doch in der Bundesliga gegen Stockerau das erste Heimspiel der Saison. Was nicht nur für die Profis Arbeit bedeutet! „Von den acht für die Champions-League fix qualifizierten Klubs sind wir der einzige, der keine eigene Tischtennis-Halle hat und in einer Schulhalle spielt“, seufzt Bernhard Humer, Präsident von Österreichs dreifachem Meister und zweifachem Cupsieger: „Mir tun auch die Kinder leid, müssen doch Turnstunden teils verlegt, teils gar abgesagt werden!“ Doch eine eigene Heimstätte ist für den Europe-Cup-Finalisten 2021 weiter nicht in Sicht. Dabei war 2019 für eine neue 1000m2-Halle um 3,5 Millionen € in Wels-Rosenau auch mit Ex-Sportminister Strache alles fixiert, der Bund hätte 1,5 Millionen gezahlt. Doch dann kam das Ibiza-Video, platzte die Regierung. „Und dann war Corona ein Bremsklotz, doch Bund, Land und Stadt waren weiter auf Schiene!“ Bis heuer im Mai bei einem Termin mit der Politik plötzlich der ÖTTV „umfiel“!