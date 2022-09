Bringt Tirol-Wahl Nehammer in Bedrängnis?

In Tirol findet heute eine bedeutende Landtagswahl statt. Für Tirol ist es die erste Wahl nach der Ära Sebastian Kurz und seit Beginn des Ukraine Krieges. Dem historisch stets schwarzen Tirol droht ein Absturz der ÖVP. Fachleute meinen, die Folgen der Wahl könnten bis nach Wien reichen. Das Ergebnis könnte die Dynamik innerhalb der Partei im Bund aufmischen - welche in letzter Zeit ohnehin schon viele Turbulenzen erlebt hat. Was denken Sie darüber? Könnte das Wahlergebnis in Tirol eine Obmanndebatte rund um Kanzler Nehammer auslösen? Teilen Sie gerne Ihre Meinung in den Kommentaren!