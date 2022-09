Palastrevolution innerhalb der ÖVP nun abgewendet

Auch wenn die Tiroler Volkspartei das schlechteste Ergebnis seit ihrem Bestehen eingefahren hat, konnte der Totalabsturz - also unter 30 Prozent, wie einige prophezeiten - verhindert werden. Das Minus - mehr als zehn Prozentpunkte - ist zwar schmerzlich, doch nicht ganz so schlimm wie 1989: Nach dem Abgang von Landesvater Eduard Wallnöfer legten die Schwarzen 16 Prozent ab. Mattle wird daher mit großer Wahrscheinlichkeit der nächste Tiroler Landeshauptmann, denn eine Palastrevolution innerhalb der ÖVP wird sich nun keiner anzetteln trauen. Was im Falle eines Zweiers so sicher wie das Amen im Gebet gewesen wäre!