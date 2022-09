Oktoberfest-Abwasser wird auf Corona getestet

Auch Stadtabwasser wird überwacht

Die Bewertung der Ergebnisse erschwere auch, dass die Wiesn-Gäste in ganz München unterwegs seien. „Die meisten Gäste sind ja auch in Hotels oder wohnen in München oder Umland, sodass sie auch hier dann als Infektionsfälle Viren ins Wasser einbringen können. Daher überwachen wir auch das Stadtabwasser zum Vergleich.“