Die Koralmbahn steht weiter in Haiders Schatten

Vier Jahre vor der Fertigstellung der Koralmbahn ist in der steirischen Wirtschaft neuerlich die Diskussion über einen eigenen Bahnhof am Grazer Flughafen entbrannt. „Es wäre doch sinnvoll, wenn die Bahn, die direkt am Flughafen vorbeifährt, dort auch hält“, lautet der Tenor in der steirischen Wirtschaftskammer. Diese Haltestation fehlt in den Plänen für die Hochgeschwindigkeitsstrecke, weil Jörg Haider einst darauf gepocht hatte. Der frühere Kärntner Landeschef hatte für seine Zustimmung nämlich zur Bedingung gemacht, dass keine Haltestelle am Grazer Flughafen gebaut wird. Dieser zählte im Vorjahr immerhin 226.562 Passagiere.