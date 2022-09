Megaprojekt für Hochwasserschutz in Feldkirch

Arbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen

Damit die Ill im Bereich der Kapfschlucht künftig mehr Wasser führen kann, muss das Flussprofil an der engsten Stelle um bis zu acht Meter erweitert werden. Dafür müssen die Kapfstraße und die untere Ardetzenbergstraße abgetragen werden, der komplette Verkehr wird umgeleitet. Die Arbeiten dafür sollen noch in diesem Jahr beginnen. Der Neubau der Montfortbrücke, welche aus Sicherheitsgründen höher gelegt werden muss, ist für die Jahre 2025 bis 2026 geplant.