MotoGP LIVE: Wer holt sich die Pole in Japan?

MotoGP geht nach Indien

Detail am Rande: Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta bestätigte in Delhi, dass die Pläne eines Grand Prix in Indien weit fortgeschritten sind. Gefahren wird auf dem Buddh International Circuit nahe der Hauptstadt, wo von 2011 bis 2013 bereits die Formel 1 gastierte, alle drei Rennen wurden von Sebastian Vettel gewonnen. Möglicherweise schon ab 2023, realistischer erscheint 2024.